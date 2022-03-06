نائب كردي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن إدارة الملف النفطي

2022/03/06 | 15:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / السليمانية..أكد النائب عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر الأحد، أن هناك آباراً نفطية في الاقليم تم بيعها إلى شركات عالمية بشكل كامل.وقال عمر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي وترجمته وكالة /المعلومة/، إن “السبب في هذه العقود يعود الى وجود حصص لمسؤولين كبار في السلطة داخل الإقليم في هذه الآبار، […]

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