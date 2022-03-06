2022/03/06 | 16:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ امتدح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، لاعبي فريقه بعد الفوز على ريال سوسييداد، وأكد أن مواصلة اللعب بهذا المستوى سيرفع فرص الريال لتجاوز عقبة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.وانتفض ريال مدريد ليحول تأخره أمام سوسييداد بهدف دون رد إلى فوز بنتيجة 4-1، في مباراة جمعت الفريقين أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ27 من […]

ظهرت المقالة أنشيلوتي يكشف ما يحتاجه الريال لإقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنشيلوتي يكشف ما يحتاجه الريال لإقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنشيلوتي يكشف ما يحتاجه الريال لإقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).