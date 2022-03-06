الصحة: 636 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة

2022/03/06 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1536 شخصا للشفاء"

وأضاف البيان، أن "الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 9 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 21334".

وسجل العراق أمس 397 إصابة بكورونا و7 حالات وفاة.

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