شربل داغر يقابل شارلي شابلن المريوطية ويفرض عليه طفولته وحبات العنب - محمد احمد الغريب عبدربه

2022/03/06 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_احمد_الغريب_عبدربه تنساب شعرية "شربل داغر"، مثل حبات العنب في أطفال الحارة وتزغلل عيون المارة وهي مرصوصة عند بائع العنب بجانب الفواكه الاستوائية الأخري، محمد حارس الأمن المجتهد يشعر البرودة ويشتد عليه الحزن فيشتري اللوليتا ويجلس في كشكه مبتسما ومفرشحا شفتيه من الابتسامات ويقول يا له من حلوي باردة في طقس بارد وابتسامة طويلة جداااا يستلذ محمد في هذا الصقيع ويراه سائق سيارة القمامة ومساعديه ويطلقون الضحكات في الانحاء و ......





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