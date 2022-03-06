حرب اوكرانيا: حرب اخرى يخسرها الغرب! - توما حميد

2022/03/06 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد بنظري لقد خسر الغرب بالفعل الحرب في أوكرانيا، وهذا هو السبب وراء حجم الهستيريا ضد روسيا.



كان هناك اعتقاد، بان قادة البرجوازية الغربية يتصرفون بحكمة وبرودة أعصاب، بعيدا عن العواطف حتى في وقت الازمات، ولكن في الحقيقة أدخلت الازمة الاوكرانية معظم الطبقة الحاكمة في الغرب في هستيريا قل نظيريها.



لقد قالوا في البداية، سنتخذ الإجراءات ضد روسيا التي لا تضر بالاقتصاديات الغربية بشكل كبير، مثل منع تصدير التك ......





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