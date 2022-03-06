الصحة تعلن عن الموقف الوبائي لهذا اليوم

2022/03/06 | 16:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد حالات الشفاء بلغ 1536 حالة.

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