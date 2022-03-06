2022/03/06 | 16:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. استمرار الانخفاض بإصابات كورونا اليومية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول.. استمرار الانخفاض بإصابات كورونا اليومية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).