انفجار هائل وفوضى.. مشاهد مروعة لقصف مدنيين قرب كييف

2022/03/06 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مقطع فيديو وصور تعرض مدنيين في بلدة إربن، الصغيرة القريبة من العاصمة الأوكرانية، كييف، للقصف أثناء محاولة سكان الفرار من الضربات الجوية الروسية

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