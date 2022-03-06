2022/03/06 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل، الأحد، أن ذهاب التيار الصدري بتشكيل الحكومة الجديدة مع الكرد والسنة بمعزل عن الإطار التنسيقي سيضعف صوت محافظات الوسط والجنوب العراقية.وقال عبد الجليل لوكالة /المعلومة /، إن “تشكيل الحكومة الجديدة بمعزل عن قوى الإطار التنسيقي سيجعل الكتلة الصدرية بموقف صعب أمام باقي الكتل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: تشكيل الحكومة دون الإطار سيضعف صوت محافظات الوسط والجنوب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: تشكيل الحكومة دون الإطار سيضعف صوت محافظات الوسط والجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).