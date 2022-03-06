قتلى وجرحى جراء إعصار قوي ضرب أيوا الأمريكية

2022/03/06 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مسؤولون إن إعصارا قويا أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 4 آخرين في ولاية أيوا الأمريكية ليل السبت.ولم يتم تأكيد الإعصار الواضح في مقاطعة ماديسون بولاية أيوا من قبل دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، لكن خبراء الأرصاد الفيدراليين قالوا إن صور الاضرر تشير إلى أن الإعصار كان من فئة “EF3”.[…]

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