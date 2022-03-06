عبدالله يؤكد استمرار دعم المؤسسة التشريعية لعمل السفراء وبعثات الدول

2022/03/06 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الأحد، استمرار دعم المؤسسة التشريعية لعمل السفراء وبعثات الدول.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عبدالله استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد السفير الباكستاني لدى العراق أحمد أمجد علي، وجرت خلال اللقاء مناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء على جذوره، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة لتعزيز آفاق التعاون في كافة المجالات بين البلدين الصديقين".وأضاف البيان، أن "عبد الله، قدم تعازيه لشعب وحكومة باكستان إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور غرب باكستان قبل يومين، وأدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين، فيما أكد استمرار دعم المؤسسة التشريعية لعمل السفراء وبعثات الدول، وتفعيل عمل لجان الصداقة النيابية بعد تشكيل اللجان الدائمـة في الأيام القادمة".من جانبه أعرب السفير الباكستاني عن رغبة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين، ولاسيما في المجال الاقتصادي والثقافي والتجاري، وتوسيع حجم التعاون بين البلدين"، لافتا إلى أن "إسلام أباد بصدد تنفيذ إجراءات لفتح قنصلية لها بمحافظة أربيل".

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