2022/03/06 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشفت كتلة صادقون النيابية، الاحد، مخطط جديد لتحالف السيادة الذي يضم الكتلة الصدرية وتقدم وعزم بشأن اللجان النيابية، مؤكدةً أن، التحالف الثلاثي يحاول فرض هيمنته على اللجان لضمان غياب الاصوات المطالب في الحكومة الجديدة.وقال النائب عن الكتلة علي تركي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تحالف السيادة الثلاثي يحاول السيطرة والاستحواذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون تكشف مخطط تحالف السيادة بشأن اللجان النيابية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون تكشف مخطط تحالف السيادة بشأن اللجان النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).