على القيصر ان يربط حذاءه بنفسه

2022/03/06 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.علي السعدي – لماذا حلق بطرس الأكبر ،لحى النبلاء ؟؟ – سيعلموننا بأنفسهم كيف نهزمهم .بطرس الأكبر ،بجسده الرياضي وعقله العملاق ، شاهد الفارق بين تأخر روسيا رغم مساحتها العملاقة ،وتقدم الغرب رغم محدودية مساحته .كان الجيش الروسي مهلهلاً ،كمية تنقصها النوعية والفاعلية ، وكان ضباطه من ابناء النبلاء، يقضون […]

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