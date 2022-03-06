2022/03/06 | 16:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NCMSp-Zqahk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء شعبي واسع من تضاعف أسعار المواد الغذائية في الأسواق) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استياء شعبي واسع من تضاعف أسعار المواد الغذائية في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).