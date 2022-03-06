بوتين يتوعد زيلينسكي بالموت.. ما سبب الخلاف بينهما؟

2022/03/06 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين الرئيسين الروسي ونظيره الأوكراني، فروقات شاسعة تصدرت الاهتمام العالمي منذ نشوب الحرب الروسية على جارتها، ما كشفت من أسباب عدة كانت سببا في الغضب الروسي الذي يشنه بوتين على زيلينسكي.

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