الصحة العراقية تسجل 9 وفيات و636 اصابة جديدة بكورونا

2022/03/06 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة، 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1536 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 9 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 21334”.

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