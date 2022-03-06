النقد الدولي يحذّر من تداعيات اقتصادية “مدمّرة” حال تصعيد النزاع في أوكرانيا

2022/03/06 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر صندوق النقد الدولي من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون مُدمّرة أكثر إذا تصاعد النزاع.

وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، “لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس، مضيفاً في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر.

ولفت الصندوق إلى أن الارتفاع في الأسعار سيكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تكرّس للغذاء والطاقة نسبة أكبر من ميزانيتها من المعدّل.

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