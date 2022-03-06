اتصال هاتفي بين ماكرون وبوتين

2022/03/06 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ذكرت باريس أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين استمرت ساعة و45 دقيقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يتبع...

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