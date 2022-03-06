الرئيس الأوكراني: مطار فينيتسيا دمر بالكامل بعد استهدافه بقصف روسي

2022/03/06 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ، أن "ال قصف الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل"، مؤكدا أن " الجيش الروسي يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد".

وطالب زيلينسكي "بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا والدفاع عن بلدنا"، وأضاف: "نطالب بإعطائنا طائرات مقاتلة كي نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا".هذا وحققت القوات الروسية تقدما في جنوب أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في 24 شباط، إذ سيطرت على مدينة خيرسون فيما تحاصر ماريوبول، لكن أوديسا بقيت إلى حد ما بمنأى عن القتال، حسبما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".

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