وساطة إسرائيلية لوقف حرب أوكرانيا.. ماذا دار في لقاء الـ3 ساعات بين بوتين وبينيت؟

2022/03/06 | 16:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاث ساعات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.وعُقد اجتماع غير علني بينهما بمباركة من الولايات المتحدة، بينما تطوق قوات روسية المدن الكبرى في أوكرانيا، التي تواجه أزمة إنسانية.يأتي هذا فيما يبدو أن بينيت ليس متفائلا بنتائج لقائه مع بوتين، محذرًا من "معاناة إنسانية كبيرة".

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