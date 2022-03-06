2022/03/06 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء العراقي،مصطفى الكاظمي ،اليوم الاحد، وزارات المالية والتجارة والزراعة بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، أن الكاظمي”ترأس اجتماعاً طارئاً خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور السادة وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية،والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.

وناقش الاجتماع ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، ووجه السيد الكاظمي بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها.

ووجه الكاظمي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشانها.

واشار البيان أن الاجتماع ناقش وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).