هل يأكل العراقيون الكهرباء أم الطعام؟!

2022/03/06 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشعل سعر الأمبير للمولدات الأهلية في نينوى موجة غضب في الشارع بعدما وصل الى 18 ألف دينار مؤخرا..



مواطنون أكدوا للتغيير أن أغلبهم لا يستطيع تحمل هذه النفقات الإضافية في ظل تفشي الفقر والبطالة بين أغلب الطبقات الاجتماعية..

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