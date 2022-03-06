الكيان الصهيوني يعلن استقباله اليهود الاوكرانيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة

2022/03/06 | 17:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لموقع كاميرا يوكي البريطاني ، الاحد، ان كيان الاحتلال الصهيوني يحاول استغلال الحرب في اوكرانيا لتهجير اليهود الى الاراضي المحتلة وقد وصل بالفعل اكثر من الفي يهودي الى كيان الاحتلال .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الوكالة اليهودية كانت قد اعلنت عن افتتاح مراكز معالجة الهجرة في […]

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