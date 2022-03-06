الصليب الأحمر: توقف عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا

2022/03/06 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،اليوم الأحد، “توقف” ثاني محاولة لإجلاء المدنيين من مرفأ ماريوبول الاستراتيجي الذي تحاصره القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأفاد الصليب الأحمر في بيان أنه “وسط مشاهد معاناة بشرية هائلة في ماريوبول، توقفت اليوم محاولة ثانية للبدء بإجلاء حوالى 200 ألف شخص من المدينة”، بعد وقت قصير على فتح المنظمة ممرا إنسانيا لإخراجهم.

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