انطلاق المنتدى الصناعي لتعزيز الأسواق والأعمال في أربيل

2022/03/06 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل - واع - ايفان ناصر انطلقت في محافظة أربيل، اليوم الأحد، أعمال المنتدى الصناعي لتعزيز الأسواق والأعمال.وحضر المنتدى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الاعمال في إقليم كردستان.وينظم المنتدى بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار بحكومة اقليم كردستان العراق، بهدف الارتقاء بالقطاع الصناعي وخلق مزيد من فرص العمل للشباب وفقا للقائمين عليه.وقال بارزاني خلال افتتاح المنتدى وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أشكر المنظمين للمنتدى وأتمنى أن تكون نتائجه مؤثرة على القطاع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ونحن منذ تشكيلنا لهذه الحكومة اهتممنا بشكل كبير بالقطاع الاقتصادي لكي يتم تنويع الواردات وبالاخص القطاعين الصناعي والزراعي، وتم انجاز العديد من المشاريع منذ ذلك، وهدفنا بناء اسس وبنية تحتية اقتصادية قوية في اقليم كردستان".وأضاف، أنه "مع الاسف بعد تشكيل هذه الحكومة تعرض الاقليم والعراق والعالم لعدة ازمات صحية ومالية وانخفاض في اسعار النفط وايضا، وهذه الازمات كانت تحديات ومشكلة كبيرة لنا ولكل دول العالم ورغم ذلك كنا مستمرين بتقديم الخدمات والمشاريع الاستراتيجية ولم نتوقف".وتابع: "قمنا خلال هذه الحكومة الحالية بتنفيذ وانجاز عدة مشاريع مهمة واستراتيجية باقليم كردستان مثل انشاء الطرق والمدن الصناعية وتطوير قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة ولدينا مشاريع أنجزت وأخرى قيد الإنجاز".وأكد بارزاني أن "حكومة الاقليم مستمرة بدعم الشباب ومشاريعهم الصغيرة الصناعية والتجارية والابداعية وأوجه الجهات المعنية لتقديم كل التسهيلات لهم لتطوير القطاع الصناعي وخلال زيارتنا لعدة دول كنا نعمل على ايجاد بيئة للتبادل التجاري وتدعيم الصناعة المحلية لتوفير فرص عمل لشبابنا".وأكد "لدينا خطط محددة وكبيرة لكل القطاعات الصناعية بالاقليم، ولكن لكي يتم تنفيذ كل هذه المشاريع والخطط يجب أن يتوفر استقرار سياسي في العراق وتتعزز العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية".

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