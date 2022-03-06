2022/03/06 | 17:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أجرت كوريا الشمالية “اختباراً مهمّاً جديداً” باتّجاه تطوير قمر صناعي استطلاعي، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم الأحد، لكن محللين يعتقدون أن التجربة كانت بالأحرى عملية إطلاق صاروخ باليستي قبل أيام من انتخاب كوريا الجنوبية رئيساً جديداً.ومن صواريخ فرط صوتية إلى أخرى باليستية متوسطة المدى، اختبرت بيونغ يانغ سلسلة أسلحة محظورة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تعلن إجراء “اختبار مهم ” خاص بالصواريخ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تعلن إجراء “اختبار مهم ” خاص بالصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).