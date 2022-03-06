السعودية تقيم أول صلاة بلا تباعد اجتماعي من الجائحة في المسجد الحرام (صور)

2022/03/06 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

بعد إعلان السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر تويتر إزالة عمال المسجد الحرام، مساء السبت، ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين في الحرم المكي وباحات المسجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر في وزارة الداخلية بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، تم رفع القيود.

وأبرز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم رفعها هي إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

ونشرت وسائل إعلام محلية وناشطون، عبر تويتر، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لأول صلاة بلا تباعد.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو وصور لأول صلاة فجر دون قيود احترازية.

هذا وتم إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، كما أصبح لبس الكمامة غير إلزاميا في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

كما تقرر عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس قبل القدوم إلى المملكة.

والأسبوع الماضي، أكدت وزارة الصحة، انخفاض الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 90 في المائة مقارنة بالأسابيع الماضية التي شهدت موجة ارتفاع عالمية، لافتة إلى تراجع في الحالات الحرجة أيضا بنسبة بلغت 45 في المائة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبد العالي، إن السعودية تجاوزت الموجة الأخيرة بنجاح وتميز بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وتقيد أفراد المجتمع وتفاعلهم مع التوجيهات والإجراءات، بالإضافة إلى ارتفاع الوعي المجتمعي بتلقي اللقاحات والإقبال عليها، وفقا لما أورده مكتب التواصل الحكومي.

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