توجيه من المصرف العقاري بشأن القروض

2022/03/06 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرالمصرف العقاري العراقي، اليوم الاحد، توجيها بشأن قروض المواطنين.

وذكرت وزارة المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بتوجيه مباشر من وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، اوعز المصرف العقاري، احد تشكيلات وزارة المالية، لجميع فروعه الاسراع بأستكمال معاملات المواطنين المتقدمين للإقتراض".

وأكد المصرف، بحسب البيان، على "إستئناف إستلام معاملات المواطنين المقترضين الحاجزين على الاستمارة الالكترونية ولديهم بيان مفتوح لغاية 15/12/2021 أو سند نموذج (23 أو 25 ) من اجل تنظيم معاملة قرض ( مبادرة البنك المركزي)".

وبيّن المصرف أنه "سيواصل أستلام طلبات تنظيم المعاملة لغاية يوم 15/3/2022".

وأوضح البيان أن "القروض التي يمنحها المصرف العقاري تندرج ضمن مبادرة البنك المركزي لأغراض شراء الوحدات الس، سواء من داخل المشاريع الاستثمارية او من خارج تلك المشاريع".

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