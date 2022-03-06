العراق يبحث عن خزين غذائي استراتيجي في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية

2022/03/06 | 17:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ترأس رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، اجتماعًا طارئًا خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء المالية والخارجية والتخطيط، والتجارة والزراعة والموارد المائية والصناعة، فضلاً عن الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المستشارين.

وناقش الاجتماع، وفق بيان للحكومة، "ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية".

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ووجه الكاظمي، بـ "أهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها".

كما وجه، وزارات المالية والتجارة والزراعة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأشار البيان أيضًا، إلى أنّ "الاجتماع ناقش وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها".

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