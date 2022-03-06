العراق يقدم منحة مالية لمجلس القضاء اللبناني

2022/03/06 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس القضاء الاعلى في العراق،

الأحد، إن وفدا ضم عددا من أعضائه زار

العاصمة اللبنانية بيروت، وقام بتسليم

منحة مالية لمجلس القضاء اللبناني، من

دون الكشف عن قيمتها.

وكشف بيان لمجلس القضاء العراقي أن

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