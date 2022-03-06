الحكمة: أمريكا ستخذل بارزاني كما خذلت عملائها في بقية الدول

2022/03/06 | 17:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر النائب السابق عن تيار الحكمة محمد اللكاش، الأحد، التمرد على قرارات المحكمة الاتحادية ورفضها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه ينذر بعواقب وخيمة وخطيرة، فيما أكد أن إسرائيل وأمريكا سيخذلون البارتي كما خذلوا عملائهم في الدول الأخرى.وقال اللكاش لوكالة /المعلومة/، إن “التمرد على قرارات المحكمة الاتحادية ورفضها وعدم الخضوع لها […]

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