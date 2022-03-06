2022/03/06 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه على مواصلة مقاومتهم ضد القوات الروسية، مع دخول الغزو يومه الحادي عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدن محاصرة وقتلى بينهم أطفال.. آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدن محاصرة وقتلى بينهم أطفال.. آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).