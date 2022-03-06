بريطانيا تتوقع مدة الحرب في أوكرانيا

2022/03/06 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، الأحد، من أن الصراع الذي أشعله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أوكرانيا، قد يستغرض شهورا وربما سنوات.

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