3 خطوات للحفاظ على الأمن الإلكتروني

2022/03/06 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استعرض تقرير صادر عن “بالو ألتو نتوركس” اليوم مجموعة من الخطوات التي يمكن لصنّاع القرار دمجها في آلية تسيير عمل شركاتهم لأجل الحفاظ على الأمن الإلكتروني في حالة تطور دائم، وذلك باعتماد نهج استباقي يستند إلى استقصاء المعلومات الأمنية عن التهديدات الإلكترونية المحتملة.وقد أصبح الأمن الإلكتروني في أي شركة أو مؤسسة يعتمد […]

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