رانجليك يستبعد كريستيانو رونالدو وكافاني من قمة مانشستر

2022/03/06 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي ،اليوم الأحد، أن رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أعلن قائمة الفريق للديربي.

وحسب صحيفة “ذا أتلتيك”، فإن رانجنيك استبعد كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني من قائمة الشياطين الحمر لمباراة سيتي، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن رانجنيك سيعتمد على ماركوس راشفورد في قيادة هجوم الشياطين الحمر في الديربي، أو قد يضع برونو فيرنانديز في مركز المهاجم الوهمي.

ويرغب مانشستر سيتي في الابتعاد بصدارة البريميرليج عن ليفربول، بينما يريد الشياطين الحمر الحفاظ على آماله في حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

ويحتل المان سيتي، المركز الأول في جدول الترتيب بـ 66 نقطة، أما مانشستر يونايتد يأتي رابعًا برصيد 47 نقطة.

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