المصرف العقاري يستكمل معاملات المواطنين المقترضين ويوجه فروعه

2022/03/06 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام المصرف العقاري ،اليوم الأحد، بتوجيه فروعه باستكمال معاملات المواطنين المقترضين.

وبتوجيه مباشر من وزير المالية علي علاوي، أوعز المصرف العقاري، احد تشكيلات وزارة المالية، لجميع فروعه بالاسراع باستكمال معاملات المواطنين المتقدمين للاقتراض”.

وأكد المصرف على استئناف تسلم معاملات المواطنين المقترضين الحاجزين على الاستمارة الالكترونية ولديهم بيان مفتوح لغاية 15/ 12/ 2021 أو سند نموذج (23 أو 25) من اجل تنظيم معاملة قرض (مبادرة البنك المركزي)”، مبينا “أنه سيواصل تسلم طلبات تنظيم المعاملة لغاية يوم 15/ 3/ 2022”.

وتندرج القروض التي يمنحها المصرف العقاري، ضمن مبادرة البنك المركزي لأغراض شراء الوحدات السكنية، سواء من داخل المشاريع الاستثمارية او من خارج تلك المشاريع”.

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