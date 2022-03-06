2022/03/06 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: تعزيز الدفاعات حول العاصمة الأوكرانية مع اقتراب القتال من المدينة

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