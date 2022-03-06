الحشد يطيح بثلاثة قيادات بداعش في صلاح الدين

2022/03/06 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الإطاحة بثلاثة قيادات بداعش في صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بثلاثة عناصر “خطرين” بتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين خلال عملية امنية ناجحة بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة".

وأضاف "ويعمل الارهابيون الثلاثة ضمن ما يسمى “ولاية دجلة” ويصنفون على أنهم من أخطر العناصر في تنظيم “داعش” الإرهابي".

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