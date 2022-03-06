المالية تخاطب التربية بشأن تثبيت العقود والاجور (وثيقة)

2022/03/06 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجهت وزارة المالية، اليوم الاحد، مخاطبة الى وزارة التربية بشأن تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية.

وذكرت وثيقة صادرة من وزارة المالية موجهة الى وزارة التربية حصلت عليها (بغداد اليوم): "لغرض معالجة التأخير في تثبيت موظفي العقود والأجور وضمان حقوقهم يرجى تزويدنا بالدرجات الشاغرة لديكم لغرض تبيتهم في موازنة 2022 ".

فيما يلي نص الوثيقة:.

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