كورونا بالعراق تشهد ارتفاعا بسيطا بالاصابات خلال ال24 ساعة الماضية ....جدول الاصابات

2022/03/06 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية أنها “سجلت 636 إصابة

جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1536 شخصا

للشفاء”

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