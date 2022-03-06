دوري الدرجة الاولى :نادي كربلاء يتغلب على غاز الشمال بثلاثية ويحافظ على صدارة مجموعته

2022/03/06 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل نادي كربلاء صدارة مجموعته ب40 نقطة

بعد فوز مستحق على ضيفه نادي غاز الشمال

ثلاثة اهداف دون رد

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