الحشد يطيح بأخطر عناصر داعش في صلاح الدين

2022/03/06 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الإطاحة بثلاثة عناصر من تنظيم داعش، في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من الإطاحة بثلاثة عناصر “خطرين” بتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين خلال عملية امنية ناجحة بالتعاون مع القوات الامنية الماسكة".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين الثلاثة يعملون ضمن ما يسمى “ولاية دجلة” ويصنفون على أنهم من أخطر العناصر في تنظيم “داعش” الإرهابي".

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