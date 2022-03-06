وزير المالية يصدر توجيهاً عاجلاً يخص الاقتراض من المصرف العقاري

2022/03/06 | 17:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوزـ بغداد

وجه وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، الأحد، جميع فروع المصرف العقاري الاسراع باستكمال معاملات المواطنين المتقدمين للاقتراض.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بتوجيه مباشر من وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، أوعز المصرف العقاري، احد تشكيلات وزارة المالية، لجميع فروعه بالاسراع باستكمال معاملات المواطنين المتقدمين للاقتراض".

وأكد المصرف بحسب البيان، "على استئناف تسلم معاملات المواطنين المقترضين الحاجزين على الاستمارة الالكترونية ولديهم بيان مفتوح لغاية 15/ 12/ 2021 أو سند نموذج (23 أو 25) من اجل تنظيم معاملة قرض (مبادرة البنك المركزي)"، مبيناً أنه "سيواصل تسلم طلبات تنظيم المعاملة لغاية يوم 15/ 3/ 2022".

وأضاف البيان أن "القروض التي يمنحها المصرف العقاري تندرج ضمن مبادرة البنك المركزي لأغراض شراء الوحدات السكنية، سواء من داخل المشاريع الاستثمارية او من خارج تلك المشاريع".

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