تحذير وتذكير.. خبز العالم في خطر

2022/03/06 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إغلاق الموانئ التي تصدر القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية.

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