أمطار في 6 مناطق وتصاعد للغبار ابتداء من الغد

2022/03/06 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، الاحد، هطول أمطار في مناطق متفرقة وتصاعد الغبار في غرب البلاد.وقال عطية، في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه / المعلومة/ إن “السحب تنتشر بشكل واسع شمال العراق وايضا تتجه لباقي المدن تباعا خلال الساعات المقبلة، حيث تقع تحت التأثير المباشر للمنخفض الجاف”.وأضاف، أن “نشاطا متوقعا في […]

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