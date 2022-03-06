عازف بيانو رحالة من أجل السلام.. هكذا يستقبل هذا الرجل اللاجئين بالموسيقى إلى بولندا

2022/03/06 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يتجه أحدث لاجئي الحرب في العالم إلى بولندا من أوكرانيا، يصلون إلى صوت غير متوقع.رجل عند معبر ميديكا ببولندا يعبث بقلبه.فقط بالنسبة لهم، دافيد مارتيلو هو عازف بيانو من أجل السلام.وكان قد عزف سابقًا لأناس منكسري القلوب في ميدان جورج فلويد.

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