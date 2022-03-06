الوقود في مصر.. بين

2022/03/06 | 17:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بيانا بشأن ما تردد عن احتواء وقود السيارات المباع في مصر (البنزين) على مواد المنجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات.

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