ذكريات الصبا .. الإغتيال .10. - مهند البراك

2022/03/06 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك اضطر الوالد لترك بيتنا خوفاً علينا و حذراً من الغدر، و صار ينام خارج البيت في بيوت اصدقاء و اقارب، و كان يأتي لزيارتنا كلّما هدأت الاوضاع في المحلة و بإشارة من برهوم.



و كان يتفقد بحرص كبير ادائنا لواجباتنا المدرسية و احتياجاتنا، و كنا نتواعد معه للخروج معاً الى اقارب او الى سينما او الى معهد الفنون الجميلة في أماسي مواسم التمثيل و الحفلات الغنائية و الموسيقية و في اماسي الاحتفالات العامة للمعهد .



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