الجنس في الفقه الإسلامي - حميد المصباحي

2022/03/06 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي 125 الفقه والجنسعلم الفقه بما هو معارف غايتها التوجيه الفعلي الطقوسي وتقويم السلوك وفق قواعد الشرع، فله غاية عملية حتى عندما يتناول المعتقد، لكن المشترك، هو الإلزام باسم الأوامر الإلهية المباشرة المدعومة بنصوص قرآنية، إما واضحة ومحكمة، وإما مفسرة بقواعد التفسير، أما الباقي فمحكوم بقياس أو إجماع لا ينبغي لأحد من المسلمين مخالفته أو التشكيك فيه، فالفقه فيه ما تسعى إليه كل الديانات، وهو التحكم في ......





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