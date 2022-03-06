كومون دريم: الحرب في اوكرانيا كشفت نفاق الغرب تجاه ما يحصل في اليمن وسوريا

2022/03/06 | 18:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..أكد تقرير لموقع كومون دريم ان الحرب في اوكرانيا كشفت الوجه القبيح للتحيز العنصري للغرب تجاه اوكرانيا في مقابل تجاهله لما يحصل من حرب وحشية ضحيتها الابرياء في اليمن وسوريا.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “الغرب طبق معيارين من التعامل من الاندفاع لمساعدة أوكرانيا اثناء الحرب من […]

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